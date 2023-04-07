تقدم وتميز وريادة.. كيف نهض ولي العهد بالذكاء الاصطناعي في المملكة؟

الذكاء الاصطناعي، علم يقوم على محاكاة ذكاء الإنسان، وفهم طبيعته عن طريق عمل برامج للحاسب الآلي قادرة على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء، وقد شهد الذكاء توسعاً ضخماً في استخداماته خلال الخمس سنوات الأخيرة، فبات يستعمل في المجالات التقنية، والطبية، والتعليمية، والخدمية، والعسكرية، والصناعية، والاقتصادية، ومن تطبيقاته الإنسان الآلي، والسيارات ذاتية القيادة، والطائرات دون طيار، والتحكم في السكك الحديدية، وتحليل البيانات الاقتصادية في البورصات، وألعاب الفيديو، وتعليم اللغات الحية، وغيرها.