قيمة استثمارية رفيعة المستوى.. "هوية للمزادات" تُعلن عن طرح مخطط منار الحرمين بمكة المكرمة في المزاد العلني

كما يتميز بموقعه الحيوي على مقربة من طرق شريانية كطريق الملك فيصل، وامتداد طريق الملك خالد، مُجاورًا لعدة معالم حيوية وخدمية في مكة المكرمة، ليشكل بذلك خيارًا أمثل ومكانًا أكمل للباحثين عن استثمار آمن متميز في موقع يتمتع بحراك وازدهار عمراني كبير.