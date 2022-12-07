قيمة استثمارية رفيعة المستوى.. "هوية للمزادات" تُعلن عن طرح مخطط منار الحرمين بمكة المكرمة في المزاد العلني

أعلنت شركة هوية للمزادات والمتخصصة في التسويق العقاري وإقامة المزادات، عن إقامة مزادٍ علني لبيع مخطط منار الحرمين في مكة، بالشراكة مع شركة ثروات الرائدة العقارية.
يذكر أن المخطط يقع في مشارف الجزء الشرقي لمكة المكرمة، وتحديدًا بالشرائع، أحد المواقع التي تحظى بطلب عالٍ للسكن وللاستثمار، ويتمتع المخطط بتكامل في جميع النواحي من المرافق العامة والبنية التحتية والتخطيط الذكي ليضمن أسلوب حياة مُميزًا لساكنيه ومستثمريه.
كما يتميز بموقعه الحيوي على مقربة من طرق شريانية كطريق الملك فيصل، وامتداد طريق الملك خالد، مُجاورًا لعدة معالم حيوية وخدمية في مكة المكرمة، ليشكل بذلك خيارًا أمثل ومكانًا أكمل للباحثين عن استثمار آمن متميز في موقع يتمتع بحراك وازدهار عمراني كبير.
يُقام المزاد، بمشيئة الله، يوم الأربعاء 27-05-1444هـ، الموافق 21-12-2022م، الرابعة عصرًا بقاعة هوليداي إن بحي العزيزية في مكة.
يبدأ استلام شيكات الراغبين بدخول المزاد الأحد 18-12-2022م.
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