بـ20 لغة عالمية.. "السديس": اكتمال جاهزية إيصال ترجمة خطبة يوم عرفة لمليار مستفيد

وجُهّز مركز خطبة عرفات بمسجد نمرة بأحدث الأجهزة والأنظمة لبث وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، من خلال التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، ومن خلال ترددات البثّ عبر أثير الإذاعات، في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.