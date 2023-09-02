"صندوق الموارد البشرية" يُطلق تحديثات جديدة لدعم التوظيف

إلى جانب أن الصندوق لن يتمكن من قبول طلبات الدعم، بعد مضي 180 يومًا، من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، موضحًا أن التحديثات في الضوابط تنطبق على طلبات الدعم الجديدة لمنتج دعم التوظيف ابتداءً من تاريخ 5 سبتمبر 2023م، في حين يستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حاليًا، حسب الضوابط السابقة.