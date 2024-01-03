"السديس" يثمَّن صدور الموافقة السامية لاستضافة 1000 معتمر من دول العالم

وأكد رئيس الشؤون الدينية أن هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- غير مستغربة؛ كونها تعزز أواصر الأخوة بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وتجسد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالمسلمين، وتحقيق رغباتهم في أداء مناسك العمرة. ‏