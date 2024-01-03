"السديس" يثمَّن صدور الموافقة السامية لاستضافة 1000 معتمر من دول العالم

ثمَّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم، خلال عام 2024.
وأكد رئيس الشؤون الدينية أن هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- غير مستغربة؛ كونها تعزز أواصر الأخوة بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وتجسد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالمسلمين، وتحقيق رغباتهم في أداء مناسك العمرة.
ودعا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء؛ نظير خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية الإسلام والمسلمين.
وقدر الشيخ الدكتور السديس عالياً جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ في تنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.