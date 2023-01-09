فريق طبي بقيادة سعودي في المراحل النهائية للحصول على الاعتماد الأمريكي لجهاز لتشخيص التوحد

وعن التعاون بين مركز العلوم العصبية للأطفال في مستشفى كليفلاند كلينك ومركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد واضطرابات النمو في الرياض كشف الدوسري أنه بدأ منذ ٢٠١٩ بمبادرة من إدارة الشؤون الصحية وإدارة مركز الأمير محمد بن سلمان، تتضمن إدخال الأبحاث المتقدمة والتقنية الحديثة عبر أبحاث مشتركة بين الجانبين؛ لتطوير طرق تشخيص مبكرة، تم تقنينها على البيئة السعودية، من بينها تطوير منصة نودا العربية لتشخيص اضطراب طيف التوحد عن بعد، التي تُمكن الأخصائيين من تقديم خدمة التشخيص من خلال تحليل دقيق لمقاطع فيديو مصوَّرة.