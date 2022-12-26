محافظ القرى يقف على المواقع الخطرة بالمحافظة من أجل تأمين السلامة المرورية

وأكد محافظ القرى هزاع بن ناصر بن قرملة، أن لجنة السلامة المرورية عالجت ما تم من ملاحظات لموقع خطير يقع في مركز بيدة الذي شهد حالات عدة، مضيفًا أنه تمت معالجة كل الملاحظات الواردة في ذلك وتأمين المنطقة لمرتاديها من المتابعة المستمرة، مبينًا أن الأبواب مفتوحة للجميع، ونستقبل كل المقترحات من أجل تنمية المحافظة.