محافظ القرى يقف على المواقع الخطرة بالمحافظة من أجل تأمين السلامة المرورية

وقف محافظ محافظة القرى التابعة لمنطقة الباحة رئيس لجنة السلامة المرورية بالمحافظة هزاع بن ناصر بن قرملة، بمشاركة أعضاء لجنة السلامة المرورية، يتقدمهم مدير شرطة القرى العقيد فهد بن عبدالله الغامدي، ومدير مرور القرى رئيس رقباء صالح بن سلطان الغامدي على المواقع الخطرة التي تقع في نزول مركز بيدة؛ من أجل تأمين سلامتها لتلك المنطقة.
وأكد محافظ القرى هزاع بن ناصر بن قرملة، أن لجنة السلامة المرورية عالجت ما تم من ملاحظات لموقع خطير يقع في مركز بيدة الذي شهد حالات عدة، مضيفًا أنه تمت معالجة كل الملاحظات الواردة في ذلك وتأمين المنطقة لمرتاديها من المتابعة المستمرة، مبينًا أن الأبواب مفتوحة للجميع، ونستقبل كل المقترحات من أجل تنمية المحافظة.
ورفع "ابن قرملة" الشكر والثناء لأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمه غير المحدود من أجل تنمية المكان وجعله أكثر أمانًا للمرتادين؛ تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الحكيمة التي سخرت كل إمكاناتها من أجل النماء والاستقرار وفق رؤية المملكة 2030.
ودعا في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على جهودهم في تنمية الأوطان وجعلها من الدول المتقدمة التي يشار إليها بالبنان، سائلًا الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيدًا من التقدم والازدهار.