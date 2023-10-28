جمعية SASLT السعودية تستعرض أحدث التقنيات والتطورات الجديدة في مجال أمراض الكبد وعلاجه

وسلّط المؤتمر الضوء على آخر التطورات وأحدث العلاجات في أمراض وزراعة الكبد، ودور التكنولوجيا في تشخيصها واستكشافها، كما تطرق المؤتمر إلى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة أبرزها التهاب الكبد الفيروسي، والتهاب الكبد ذو المناعة الذاتية، وأيضا سرطان الخلايا الكبدية، وتشحم الكبد، ومناقشة طرق علاج أورام الكبد، والأعراض المصاحبة لتليف الكبد، وزراعة الكبد، إضافة إلى أمراض الكبد المزمنة الأخرى.