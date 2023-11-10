74 مليارًا تبادل تجاري و250 اتفاقية.. تعاون سعودي- إفريقي راسخ ومستقبل واعد

وكانت للمملكة مواقف إنسانية عديدة، تجاه دول العالم الفقيرة، وتجلى هذا الدور أثناء جائحة كورونا الأخيرة، وتحديدًا خلال رئاستها مجموعة العشرين الاقتصادية عام 2020م، والجهود الدولية التي بذلتها، وترمي إلى ضمان التوزيع العالمي السريع والعادل للقاحات وخاصة في الدول المنخفضة الدخل في إفريقيا من خلال إطلاق مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا، حيث كانت المملكة من أكبر الدول الداعمة والمتبرعة لهذه المبادرة.