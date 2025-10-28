جمعية خيرات تفوز بالمركز الثاني في جائزة "عزوة الرياض" للمشاركة المجتمعية

تُوّجت جمعية خيرات لحفظ النعمة بالمركز الثاني في جائزة "عزوة" للمشاركة المجتمعية ضمن فئة المنظمات غير الربحية، وذلك خلال فعاليات ملتقى وجائزة عزوة الذي نظمته أمانة منطقة الرياض، برعاية وحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود الجمعية في تطوير مبادرات نوعية ومستدامة تُسهم في حفظ النعمة واستدامة الأمن الغذائي، وتعزيز ثقافة المسؤولية والمشاركة المجتمعية في القطاع البلدي، حيث استطاعت “خيرات” أن تقدم نموذجًا رياديًا في العمل الخيري من خلال برامجها المبتكرة وشراكاتها الفاعلة مع مختلف الجهات.
وأعربت حصة الشنيفي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن الجائزة تمثل حافزًا لمواصلة التميز في خدمة المجتمع، وقدمت التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والرئيس الفخري للجمعية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مشيرة إلى أن هذا الفوز يأتي ثمرةً للرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما الجمعية من سموهما الكريم.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالله السبيعي أن هذا التكريم يعكس أثر المبادرات التي تنفذها “خيرات”، ويعزز من مكانتها كإحدى الجمعيات الرائدة في القطاع غير الربحي، مشيرًا إلى أن الجمعية ماضية في توسيع نطاق برامجها لتحقيق أثر مستدام في حفظ النعمة وخدمة المجتمع.
يُذكر أن جائزة "عزوة" تهدف إلى رفع مستوى الوعي بممارسات المشاركة المجتمعية في القطاع البلدي، وتسليط الضوء على المبادرات النوعية القائمة، وتمكين الجهات والأفراد من تفعيل المشاركة والتطوع، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وإثراء جودة الحياة.