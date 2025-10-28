جمعية خيرات تفوز بالمركز الثاني في جائزة "عزوة الرياض" للمشاركة المجتمعية

وأعربت حصة الشنيفي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن الجائزة تمثل حافزًا لمواصلة التميز في خدمة المجتمع، وقدمت التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والرئيس الفخري للجمعية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مشيرة إلى أن هذا الفوز يأتي ثمرةً للرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما الجمعية من سموهما الكريم.