الطفل "عمر الأنصاري" يكشف لـ"سبق" سرّ تحدّثه اللغة الإنجليزية بطلاقة.. "فيديو"

وأعرب "عمر" عن سعادته البالغة لما وجده من انطباعات من السياح خلال زيارتهم للسعودية والتعرف على المواقع السياحية والتاريخية التي تزخر بها المملكة، مؤكداً أن ما يقوم به هو إيصال رسالة للعالم بما تحتويه المملكة من مواقع مهمة سواء كان في المجال السياحي أو الثقافي والرياضي.