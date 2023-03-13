الطفل "عمر الأنصاري" يكشف لـ"سبق" سرّ تحدّثه اللغة الإنجليزية بطلاقة.. "فيديو"
تصوير - محمد الهذلي: لم يتجاوز خمسة عشر عاماً من عمره، لكنه تجاوز حدود الإبداع بين أقرانه، ليخطفَ عمر عصام الأنصاري القلوب قبل الأبصار ببراءته وشغفه للمهنة، وأضحى اليوم دليلاً للسّياح يصافح أنظارهم بحضورٍ مميزٍ ولغةٍ مضمخة بمعلوماتٍ عن وطنه السعودية.
وكشف لـ"سبق" "عمر" ذو الـ١٤ عاماً الذي يدرس في الصف الثالث متوسط في إحدى مدارس جدة، عن سرّ تحدثه باللغة الإنجليزية بطلاقة؛ حيث أكد أنه اكتسبها أثناء ذهابه مع والده عندما كان مبتعثاً والده في أمريكا عام 2014م وحينها كان عمره خمس سنوات.
وجاءت فكرة الالتقاء بالسيّاح من باب تنمية مهاراته في اللغة إلى جانب تثقيفهم بالمواقع التاريخية في المملكة العربية السعودية.
وأعرب "عمر" عن سعادته البالغة لما وجده من انطباعات من السياح خلال زيارتهم للسعودية والتعرف على المواقع السياحية والتاريخية التي تزخر بها المملكة، مؤكداً أن ما يقوم به هو إيصال رسالة للعالم بما تحتويه المملكة من مواقع مهمة سواء كان في المجال السياحي أو الثقافي والرياضي.
وختم حديثه بالشكر لصحيفة "سبق" على دعمها غير المستغرب واهتمامها بالمواهب من أبناء وبنات هذا الوطن وإبراز مواهبهم إعلامياً.