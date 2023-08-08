"مركز التميّز" بجامعة الأميرة نورة.. برامج نوعية وخطوات كبيرة لاستدامة المعرفة

يُذكر أنَّ مراكز التميُّز حول العالم تُعدُّ بيئات تنظيمية تهدف إلى تطوير معايير عالية في مجال البحث العلمي، أو الابتكار، أو التعليم، وتحقيق التميُّز العلمي، وتحفيز الابتكار التكنولوجي. كما تتميز المراكز بتوجهاتها الاستراتيجية نحو تحقيق الأهداف الأكاديمية من خلال الأبحاث، والدراسات، والتطوير، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية، إضافة إلى قابليتها على دمج هذه الأهداف مع طرق تفعيلها من أجل تحقيق التأثير في بناء القدرات.