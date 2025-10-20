Pure Sports و SENT تطلقان شركة PURESENT

في خطوة تمثل فصلاً جديداً في تطوير صناعة كرة القدم عالمياً، أعلنت شركة Pure Sports السعودية المتخصصة في الاستشارات والإدارة الرياضية، بالشراكة مع شركة SENT العالمية المالكة لنادي كومو 1907 الإيطالي، عن تأسيس شركة PURESENT، في تحالف يجمع بين الخبرة الأوروبية والمحلية لتأسيس منصة عالمية تمكّن الأندية من تحقيق النجاح المستدام داخل وخارج الملعب.
وتهدف PURESENT إلى بناء منظومة متكاملة ترتكز على التكامل بين الأداء الرياضي، والنمو التجاري، وبناء المجتمعات الجماهيرية، بما يمكّن الأندية والدوريات والمستثمرين من التطور في مشهد كرة القدم الحديث الذي يتجه نحو مزيد من الاحترافية والابتكار حول العالم.
وأوضح أنس أورفلي، الشريك الإداري لشركة Pure Sports والشريك الإداري المشارك في PURESENT، أن الشراكة الجديدة تمثل “رؤية مشتركة لمستقبل كرة القدم الحديثة”، مضيفًا أن PURESENT صُممت لتكون “جسراً عالمياً يربط الأسواق الصاعدة في السعودية والخليج والعالم بخبرات أوروبا العريقة في الإدارة الرياضية”، مشيراً إلى أن هذا التكامل سيمنح الأندية القدرة على بناء نماذج عمل أكثر استدامة وفعالية.
من جانبه، قال مروان سوارسو، رئيس نادي كومو 1907 والشريك الإداري المشارك في PURESENT، إن “النجاح في كرة القدم لم يعد يُقاس فقط بما يحدث داخل الملعب، بل بمدى قوة الأنظمة، والثقافة المؤسسية، والتفاعل الجماهيري”، موضحاً أن “PURESENT تمثل توسعاً طبيعياً لتجربة كومو الناجحة إلى نطاق دولي، يجمع بين الفهم المحلي والخبرة العالمية”.
وتستند PURESENT إلى سجل شركة SENT الحافل في تطوير الأندية والمؤسسات الرياضية، ومن أبرز تجاربها تجربة نادي كومو 1907 الإيطالي، الذي أصبح نموذجاً عالمياً في إدارة الأندية الحديثة بعد أن أعادت SENT بناءه بفلسفة تجمع بين الهوية الرياضية والنمو التجاري والتفاعل الجماهيري.
وفي المقابل، تسهم Pure Sports بخبرتها الواسعة في تطوير الاستراتيجيات الرياضية وتنفيذ المشاريع الاحترافية في المملكة العربية السعودية، لتشكّل مع SENT تحالفاً عالمياً يدمج الفكر الأوروبي بالرؤية والفهم المحلي في تطوير كرة القدم وصناعتها الحديثة.
وانطلاقاً من رؤيتها العالمية، يضمّ المجلس الاستشاري لشركة PURESENT نخبة من القيادات والخبراء في مجال كرة القدم، من بينهم اللاعب الفرنسي الدولي السابق رافاييل فاران، الذي يشارك بخبرته الواسعة ومسيرته الغنية في الملاعب الأوروبية لدعم مسيرة الشركة في تطوير البرامج الفنية والإدارية وتعزيز ممارسات الاحتراف في الأندية حول العالم.
وستقدّم PURESENT خدمات متكاملة تشمل تحليل الأداء الرياضي، وتطوير الأنظمة القائمة على البيانات، وتصميم استراتيجيات النمو التجاري، وتعزيز التجربة الجماهيرية وربط الأندية بجماهيرها محلياً ودولياً عبر قنوات رقمية مبتكرة وإنشاء مسارات منظّمة تتيح انتقال المواهب والمدرّبين بين شبكتها الحصرية من الأندية العالمية، بما يعزّز التطوير ويكرّس الريادة الفكرية في عالم كرة القدم.