Pure Sports و SENT تطلقان شركة PURESENT

من جانبه، قال مروان سوارسو، رئيس نادي كومو 1907 والشريك الإداري المشارك في PURESENT، إن “النجاح في كرة القدم لم يعد يُقاس فقط بما يحدث داخل الملعب، بل بمدى قوة الأنظمة، والثقافة المؤسسية، والتفاعل الجماهيري”، موضحاً أن “PURESENT تمثل توسعاً طبيعياً لتجربة كومو الناجحة إلى نطاق دولي، يجمع بين الفهم المحلي والخبرة العالمية”.