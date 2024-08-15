الاصطفاف والحصة الأولى.. "التعليم" تكشف "مواعيد بدء الدوام بمدارس تبوك"

وأوضحت الإدارة أن توقيت الدوام في مدارس التعليم العام والأهلي والتعليم الأجنبي ورياض الأطفال بتبوك ابتداء من الأحد 14/ 2/ 1446هـ، يبدأ فيه الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:00 صباحًا، بينما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:15 صباحًا.