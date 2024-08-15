الاصطفاف والحصة الأولى.. "التعليم" تكشف "مواعيد بدء الدوام بمدارس تبوك"

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، عن مواعيد بدء الدوام، يوم الأحد المقبل، بمدارس التعليم العام والأهلي والتعليم الأجنبي ورياض الأطفال ومدارس التعليم المستمر.
وأوضحت الإدارة أن توقيت الدوام في مدارس التعليم العام والأهلي والتعليم الأجنبي ورياض الأطفال بتبوك ابتداء من الأحد 14/ 2/ 1446هـ، يبدأ فيه الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:00 صباحًا، بينما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:15 صباحًا.
وأشارت "تعليم تبوك" إلى أن الدراسة تبدأ في مدارس التعليم المستمر بمدارس البنات عند الساعة 3:00 مساء، بينما تبدأ الساعة 4:30 مساء بمدارس البنين.