7 جلسات علاجية مكثفة بـ"حراء العام" تُنهي معاناة مواطن مع آلام الرقبة والذراع

أسهم مستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنهاء معاناة مواطن في العقد الثالث من العمر؛ جراء آلام حادة في الرقبة وكامل الذراع واليد اليمنى مع تنميل الأطراف، تسببت في تعطله عن العمل؛ حيث تمكن بعد العلاج من العودة إلى أداء عمله وهو بصحة جيدة.