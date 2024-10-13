7 جلسات علاجية مكثفة بـ"حراء العام" تُنهي معاناة مواطن مع آلام الرقبة والذراع

أسهم مستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنهاء معاناة مواطن في العقد الثالث من العمر؛ جراء آلام حادة في الرقبة وكامل الذراع واليد اليمنى مع تنميل الأطراف، تسببت في تعطله عن العمل؛ حيث تمكن بعد العلاج من العودة إلى أداء عمله وهو بصحة جيدة.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريض دامت معاناته لفترة طويلة وراجع قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حراء العام بعدما تعثر عن أداء عمله؛ حيث كان يعاني من شدة الآلام في منطقة الرقبة وكامل الذراع واليد اليمنى، وجرت معاينته وتقييم حالته من قِبَل أخصائي العلاج الطبيعي.. وعلى الفور تم وضع الخطة العلاجية المتكاملة لحالته.
وأضاف أنه من خلال الجلسات الكهربائية وعمل التمارين المخصصة على مدار سبع جلسات علاجية مكثفة وكذلك الالتزام بالمواعيد المحددة، تمكن المريض من التعافي وتحسنت حالته في زمن قياسي.
جدير بالذكر أن تجمع مكة الصحي يحرص دومًا على الوصول إلى النتائج المرجوة، ولهذا يحث كافة مراجعي مركز العلاج الطبيعي على المبادرة بالعلاج مبكرًا، والالتزام بمواعيد الجلسات المحددة والخطة العلاجية؛ تفاديًا لأي مضاعفات قد تحدث مستقبلًا.