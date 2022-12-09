ملك البحرين يؤكّد ضرورة احترام سيادة الدول وخصوصيتها الثقافية والحضارية

أكّد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أهمية تعزيز العمل الجماعي في إطار نظام عالمي أكثر عدالة وتضامنًا والتزامًا بحماية واحترام سيادة الدول وخصوصيتها الثقافية والحضارية، داعيًا إلى تغليب الحكمة واعتماد الحلول الدبلوماسية في إنهاء الخلافات، وإحياء فرص السلام العادلة في العالم بأسره.
جاء ذلك في كلمة له خلال "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، التي أقيمت اليوم في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.
وقال: استمرار التحديات والمخاطر الأمنية والسياسية والاقتصادية بانعكاساتها الصعبة على هذه المسيرة المشتركة نحو الرخاء والاستقرار لدولنا وشعوبها؛ يحتم علينا الإسراع في مفاوضات التجارة الحرة، والمحافظة على سلاسة الحركة التجارية وعدالة تنافسيتها بما يضمن وصول السلع الأساسية للأسواق بشكل منتظم ومستدام، والعمل على تنفيذ توصيات منتدى التعاون العربي الصيني، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية.
وفي ختام كلمته قدم ملك البحرين الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على إتاحة هذه الفرصة المهمة لفتح آفاق أكبر للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.