ملك البحرين يؤكّد ضرورة احترام سيادة الدول وخصوصيتها الثقافية والحضارية

أكّد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أهمية تعزيز العمل الجماعي في إطار نظام عالمي أكثر عدالة وتضامنًا والتزامًا بحماية واحترام سيادة الدول وخصوصيتها الثقافية والحضارية، داعيًا إلى تغليب الحكمة واعتماد الحلول الدبلوماسية في إنهاء الخلافات، وإحياء فرص السلام العادلة في العالم بأسره.