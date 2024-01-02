"الغذاء والدواء": نظام خدمات الفسح يسهّل إصدار شهادة مطابقة الإرسالية

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن نظام خدمات الفسح يسهم في تسهيل إصدار شهادة مطابقة الإرسالية، وتجنّب عدم قبول الشحنة وإعادة التصدير.
وقالت الهيئة: نظام خدمات الفسح يتضمن إجراءات موحدة للفسح بكل سهولة لمنتجات التجميل والأجهزة الطبية والدواء.
وأضافت: فوائد الخدمة تتضمّن تقليل الوقت المستغرق في بقاء الإرساليات في المنافذ، وتسهيل إصدار شهادة مطابقة الإرسالية عن طريق نظام الفسح، وتجنّب تكاليف تخزين الأرضيات بالحدود والمناطق الحرة وتجنّب التأخير للتخليص الجمركي؛ بسبب الفسح المشروط، وتجنّب عدم قبول الشحنة وإعادة التصدير وتجنّب قرار الإتلاف وتكاليف الإهلاك.