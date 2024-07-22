نهاية يوليو.. صفقة مليارية لبناء مجموعة أصول في وادي صفار بالرياض

ويُعتبر وادي صفار أحد المشاريع الأصلية التي أعلنت عنها شركة الدرعية كجزء من مشروع بوابة الدرعية، وهو تطوير متعدد الاستخدامات يضم مباني سكنية، ومزارع، وفنادق، وفيلات فندقية تحمل علامات تجارية، وملعب جولف، ونادياً للفروسية والبولو، ومرافق ترفيهية أخرى.