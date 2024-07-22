نهاية يوليو.. صفقة مليارية لبناء مجموعة أصول في وادي صفار بالرياض

يتوقع أن تُرسي السعودية نهاية الشهر الحالي عقداً يُقدر بقيمة (2) مليارَيْ دولار أمريكي لبناء مجموعة من الأصول في تطوير وادي صفار، ضمن مشروع بوابة الدرعية في الرياض.
ووفقاً لمجلة "ميد" المتخصصة في شؤون البناء والاقتصاد تشمل بعض الأصول التي سيتم تطويرها فنادق ونادياً للفروسية والبولو ومسجداً وعيادات ومرافق للبيع بالتجزئة.
ويُعتبر وادي صفار أحد المشاريع الأصلية التي أعلنت عنها شركة الدرعية كجزء من مشروع بوابة الدرعية، وهو تطوير متعدد الاستخدامات يضم مباني سكنية، ومزارع، وفنادق، وفيلات فندقية تحمل علامات تجارية، وملعب جولف، ونادياً للفروسية والبولو، ومرافق ترفيهية أخرى.