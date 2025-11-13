تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 4194.63 دولارًا للأوقية

تراجع سعر الذهب من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الخميس متأثرًا سلبًا بارتفاع الدولار، بينما يترقب المتعاملون استئناف إصدار البيانات الاقتصادية الأمريكية لتوقع مسار معدل الفائدة.