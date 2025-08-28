روما .. وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيطالي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية بحثا خلالها تعزيز العلاقات السعودية الإيطالية في العديد من المجالات، كما تطرقا إلى أهمية مواصلة العمل والتنسيق تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، ودعم التوصل للحلول السلمية وإنهاء النزاعات، لاسيما في قطاع غزة، وأهمية اتخاذ جميع الخطوات والتدابير لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل القطاع بالتعاون الكامل مع الآليات الدولية.