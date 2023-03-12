إطلاق 92 كائنًا فطريًّا في منتزه البيضاء البري بالمدينة المنورة

وبيّن أن إطلاق النسور والعقبان يأتي لكونها تلعب دورًا مهمًّا وحيويًّا في التوازن البيئي في منطقة الإطلاق؛ حيث تقتات هذه الجوارح على بقايا الكائنات النافقة؛ مما يُسهم في إبقاء الأنظمة البيئية في حالة صحية، ويحد من انتشار بعض الأوبئة إلى الإنسان.