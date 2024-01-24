رمز من عمق الصحراء.. بيوت الشَّعر بالجوف تجمع الأحباب وتعيد عبق الموروث الجميل

تُعد بيوت الشعر واحدة من أبرز رموز صحراء البادية صيفاً وشتاءً، وتحاكي عراقة الماضي الأصيل الذي عاشه الآباء والأجداد، وفي الوقت الحاضر لا تزال بيوت الشعر تُزيّن فناء العديد من المنازل بلوحة من الموروث الجميل، حيث يحرص عشاقها في منطقة الجوف على وجودها داخل منازلهم، لقضاء بعض الأوقات فيها والاجتماع مع العائلة والأصدقاء والأقارب، فضلًا عن كونها خياراً محبباً للعديد من هواة الرحلات في البر وإقامة المناسبات الاجتماعية والعائلية.