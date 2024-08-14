السعودية في المرتبة الرابعة في جودة الطرق بين دول G20

بلغ مؤشر جودة الطرق في المملكة العربية السعودية 5.7؛ مما يضعها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين (G20)؛ حيث إن 77% من الطرق في جميع أنحاء المملكة تلبي معايير السلامة، متجاوزة النسبة المستهدفة التي بلغت 66% في العام الماضي.
وتم الكشف عن هذه النتائج الأدائية بعد 500 يوم من إطلاق استراتيجية قطاع الطرق للمملكة التي تركز على السلامة والجودة وكثافة حركة المرور؛ وذلك بناءً على دورها في تنظيم وإشراف القطاع من خلال وضع السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة لقطاع الطرق.
وحققت الهيئة العامة للطرق العديد من الإنجازات، ونفّذت مبادرات على مستوى تنظيم ورفع جودة الطرق ومستوى سلامة المرور، وأنشأت مركز بيانات سلامة الطرق لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بحوادث المرور، ووضع خطط وبرامج فعالة للحد من عدد الحوادث، بالإضافة إلى فتح مكتب إقليمي لبرنامج تقييم الطرق الدولي (IRAP) لتعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة المرور.
وعلى مستوى تنفيذ مشاريع الطرق؛ فإن معدل التزامها بتنفيذها تجاوز 90%، كما تسعى الهيئة إلى رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة الطرق، وتقليل عدد حوادث الطرق إلى أقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة.