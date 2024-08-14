السعودية في المرتبة الرابعة في جودة الطرق بين دول G20

وحققت الهيئة العامة للطرق العديد من الإنجازات، ونفّذت مبادرات على مستوى تنظيم ورفع جودة الطرق ومستوى سلامة المرور، وأنشأت مركز بيانات سلامة الطرق لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بحوادث المرور، ووضع خطط وبرامج فعالة للحد من عدد الحوادث، بالإضافة إلى فتح مكتب إقليمي لبرنامج تقييم الطرق الدولي (IRAP) لتعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة المرور.