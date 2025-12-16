بقيمة 5 ملايين ريال… "فيجو" السعودية توقّع اتفاقية استراتيجية لتصدير 1000 دباب كهربائي إلى سوريا مع "Beeorder"

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ عبدالله السبيعي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «فيجو»، قائلاً: «نفخر اليوم بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة «Beeorder»، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة «فيجو»، ليس فقط على مستوى التوسع التجاري، بل بوصفها انطلاقة فعلية لتصدير تقنيات التنقل السعودية إلى الأسواق العربية. دخولنا السوق السورية عبر توريد 1,000 وحدة كهربائية يعكس ثقة الشركاء الإقليميين في جودة المنتج السعودي، ويشكّل خطوة أولى ضمن خطة طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة «فيجو» لاعبًا رئيسًا في منظومة التنقل الذكي في الشرق الأوسط.»