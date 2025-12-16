بقيمة 5 ملايين ريال… "فيجو" السعودية توقّع اتفاقية استراتيجية لتصدير 1000 دباب كهربائي إلى سوريا مع "Beeorder"

في إنجاز نوعي يؤكد على تطور الصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة إقليميًا، أعلنت شركة «فيجو» (VEGO)، الرائدة سعوديًا في تصنيع وتوريد حلول التنقل الكهربائي، عن إبرام اتفاقية تصدير استراتيجية مع شركة «بي أوردر» (Beeorder) السورية، تقضي بتوريد 1,000 دباب كهربائي من طرازات «فيجو» المتطورة للعمل داخل المدن السورية، بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين ريال سعودي.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض «صنع في السعودية» المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بحضور عدد من المستثمرين ورواد قطاع النقل والخدمات اللوجستية، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الإقليمي بحلول التنقل الكهربائية السعودية.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود «فيجو» في تطوير منتجات نقل كهربائية ذكية تضاهي المنتجات العالمية، حيث ستنتقل الدبابات الكهربائية المصنعة بأيدٍ ورؤية سعودية للعمل في السوق السورية، بما يعزز حضور المنتج السعودي في أسواق المنطقة، ويدعم قطاع التوصيل والخدمات اللوجستية بحلول صديقة للبيئة وذات كفاءة تشغيلية عالية.
وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ عبدالله السبيعي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «فيجو»، قائلاً: «نفخر اليوم بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة «Beeorder»، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة «فيجو»، ليس فقط على مستوى التوسع التجاري، بل بوصفها انطلاقة فعلية لتصدير تقنيات التنقل السعودية إلى الأسواق العربية. دخولنا السوق السورية عبر توريد 1,000 وحدة كهربائية يعكس ثقة الشركاء الإقليميين في جودة المنتج السعودي، ويشكّل خطوة أولى ضمن خطة طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة «فيجو» لاعبًا رئيسًا في منظومة التنقل الذكي في الشرق الأوسط.»
وتعكس هذه الصفقة التزام «فيجو» بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في ما يتعلق بتنويع الصادرات غير النفطية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية. كما تهدف الاتفاقية إلى نقل تجربة التنقل النظيف والمستدام إلى خارج الحدود، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل الخفيف.
من جانبها، أعربت شركة «Beeorder» عن ثقتها في حلول «فيجو»، مؤكدة أن الاعتماد على الدبابات الكهربائية السعودية سيُحدث نقلة نوعية في خدماتها التشغيلية، نظرًا لما تتمتع به هذه المنتجات من متانة وتقنيات متقدمة تلائم مختلف التضاريس والاحتياجات التشغيلية.