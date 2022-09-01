اتفاقية بين "جمعية التدخل المبكر" و"آد استرا" لدعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم

وأوضحت أن جلسات التدريب والتطوير تمتاز باحترافية عالية، وبمميزات متعددة، فهي إضافة إلى أنها جلسات منزلية تكفي عائلة الطفل تكبّد عناء الطريق إلى المركز، وتضمن له خصوصية عالية وجهدًا مركّزًا، يُنمّى له فيها المهارات النمائية والأكاديمية، النطق والتخاطب، العلاج الطبيعي والوظيفي بحسب احتياج الحالة، وكل طفل في مرحلة تدريبية يحظى بتوفّر خطة مدروسة خاصة به، تتم مراقبة تطوّره اعتمادًا عليها، والتأكد من تطوّره بعد كلّ جلسة، في سعيٍ حثيث نحو تقديم أفضل النتائج للمستفيدين.