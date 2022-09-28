النادي السعودي بـ"ساكرد هارت" واتحاد الطلبة بـ"بريدجبورت" الأمريكية يحتفيان باليوم الوطني

وضم الاحتفال عدداً من الفعاليات كركن الضيافة الذي يعرّف بالقهوة السعودية، والأكلات الشعبية، ويتيح للحضور الاستمتاع بتجربتها لأول مرة، وركن الأطفال احتوى على فعاليات متنوعة للأطفال كرسم هوية اليوم الوطني 92 ثم ركن التراث الذي قدّم تعريفاً وشرحاً لعديد من الأدوات التراثية، وأتاح للحضور فرصة تجربة الزي السعودي الرجالي والنسائي، وكان للخط العربي حضورٌ في هذا الحفل بكتابة أسماء الحضور من الجنسيات الأخرى بالخط العربي للذكرى وللتعريف بلغتنا العربية.