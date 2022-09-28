النادي السعودي بـ"ساكرد هارت" واتحاد الطلبة بـ"بريدجبورت" الأمريكية يحتفيان باليوم الوطني

أقام النادي السعودي بجامعة "ساكرد هارت" والاتحاد السعودي للطبة السعوديين بجامعة "بريدجبورت"، بالتعاون مع المبتعثين في ولاية "كونيتيكت" الأمريكية احتفالاً باليوم الوطني الـ 92.
وشهد الحفل عدداً من الفقرات التي تم فيها استعراض مسيرة المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، وثقافة الشعب السعودي، وإنجازات المملكة طوال العقود الماضية، وسلط الضوء على المشاريع الحديثة ورؤية 2030.
وضم الاحتفال عدداً من الفعاليات كركن الضيافة الذي يعرّف بالقهوة السعودية، والأكلات الشعبية، ويتيح للحضور الاستمتاع بتجربتها لأول مرة، وركن الأطفال احتوى على فعاليات متنوعة للأطفال كرسم هوية اليوم الوطني 92 ثم ركن التراث الذي قدّم تعريفاً وشرحاً لعديد من الأدوات التراثية، وأتاح للحضور فرصة تجربة الزي السعودي الرجالي والنسائي، وكان للخط العربي حضورٌ في هذا الحفل بكتابة أسماء الحضور من الجنسيات الأخرى بالخط العربي للذكرى وللتعريف بلغتنا العربية.
وألقت المشرف العام على الحفل الدكتورة نادية البيشي، كلمة أكدت فيها أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية لتوحيد المملكة، التي تأتي بمنزلة تذكير للأجيال بدور المؤسّس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في توحيد هذا البلد العظيم وترسيخ واعتزاز بالدين ثم ولاء للمليك والوطن.
بعد ذلك تم عرض فيديو "نهضة وطن" الذي عبّر فيه الطلاب السعوديون بولاية كونيتيكت عن مشاعرهم تجاه القيادة والوطن مؤكدين الدور الريادي الذي تلعبه المملكة اليوم في العالم، ثم قدّم الشاعر فهد الهايل الزهراني، قصيدة شعرية حول اليوم الوطني 92.
وقام الطلبة السعوديون بعد ذلك بالعرضة السعودية التي نالت إعجاب الحضور.
وقدّم رئيس النادي السعودي بجامعة "ساكرد هارت" المهندس عبدالله محمد الوادعي، الشكر والتقدير لفريق العمل بإدارة النادي، والاتحاد وجميع المبتعثين والمبتعثات بولاية كونيتيكت على تعاونهم وتفاعلهم مع أنشطة النادي.
وفي ختام الفعاليات؛ أقام النادي والاتحاد مأدبة غداء بهذه المناسبة، والتقط الحضور بعض الصور التذكارية.