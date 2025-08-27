8000 متدرب ومتدربة للكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالشرقية مع الفصل التدريبي الأول (1447هـ)

بدأت الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المنطقة الشرقية مع مطلع الأسبوع الجاري، في استقبال نحو 8000 متدرب ومتدربة مع انطلاق الفصل التدريبي الأول للعام 1447هـ، وسط استعدادات متكاملة في البرامج والتجهيزات التدريبية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المقبولين لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.