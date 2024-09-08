"كوستا كوفي" تتعاون مع "الشيف العريفي" لتقديم تجارب قهوة فريدة مستوحاة من النكهات الأصيلة

وعلقت وجدان أبو الجدايل، مديرة التسويق في كوستا كوفي السعودية، قائلة: "مبادراتنا الجديدة في كوستا كوفي تأتي تشديدًا على فهمنا العميق لتفضيلات السوق السعودي. نحن ملتزمون بتقديم تجربة قهوة مميزة تجمع بين الجودة والقيمة، مع إضفاء طابع سعودي أصيل على كل فنجان. إن نجاح هذه العروض في الرياض سيمهد الطريق لتوسيع هذه التجربة إلى مناطق أخرى في المملكة، مما يتيح لعملائنا الاستمتاع بمذاق سعودي فريد في كل فروع كوستا كوفي".