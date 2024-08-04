محليات

فيديو.. مهرّبو مواد مخدّرة ومتهم بانتهاك الحياة الخاصّة بقبضة رجال الأمن

بينهم مواطن قام بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبَّأة داخل مركبته
فيديو.. مهرّبو مواد مخدّرة ومتهم بانتهاك الحياة الخاصّة بقبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بالرياض؛ قام بتوثيق ونشر محتوى مرئي من شأنه المساس بالحياة الخاصّة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وفي الطائف؛ تمّ القبض على مواطن قام بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبَّأة داخل مركبته.

وأضاف الأمن العام تمّ القبض على مواطنَيْن في جازان؛ قاما بترويج مادتَي الحشيش والأمفيتامين المخدرتَيْن وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهما سلاحٌ ناري وذخيرة حيّة.

الأمن العام
الجهات الأمنية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org