بعضها صباحية ومسائية.. "محطات الفحص الدوري" للمركبات تحدّد أوقات العمل خلال رمضان

وبيّنت محطات: الرياض (المونسية - الشفاء) ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة (المروة - الشفاء) والطائف وينبع والخرج والقصيم وحائل وتبوك وأبها ونجران وجازان، أن الدوام على فترتين صباحية ومسائية من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى 3:30 مساءً ومن الساعة 9 مساءً إلى 3 فجراً.