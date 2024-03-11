بعضها صباحية ومسائية.. "محطات الفحص الدوري" للمركبات تحدّد أوقات العمل خلال رمضان

حدّدت محطات الفحص الدوري للمركبات أوقات الدوام في شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1445هـ، على فترتين صباحية ومسائية، فيما اقتصرت بعض المحطات على فترة عمل واحدة صباحية فقط.
وبيّنت محطات: الرياض (المونسية - الشفاء) ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة (المروة - الشفاء) والطائف وينبع والخرج والقصيم وحائل وتبوك وأبها ونجران وجازان، أن الدوام على فترتين صباحية ومسائية من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى 3:30 مساءً ومن الساعة 9 مساءً إلى 3 فجراً.
فيما قلّصت فترة الدوام المسائي لمحطات: الدمام والهفوف وحفر الباطن إلى الساعة 2:30 فجراً مع العمل بالفترة الصباحية.
واقتصرت فترة العمل في محطتَي الجبيل والخفجي على فترة صباحية من 9 صباحاً إلى 3:30 مساءً.
وحدّدت فترة صباحية تبدأ من 10 صباحاً إلى 5 مساءً لمحطات: وادي الدواسر والمجمعة والرس والخرمة وجدة وعسفان وبيشة والباحة ومحايل عسير والجوف وعرعر والقريات.
وأكّدت أنه سيتم إغلاق البوابات الخارجية قبل نهاية أوقات العمل الرسمية حسب تواجد أعداد المركبات داخل المحطة، كما أن المحطات ستتوقف لمدة 30 دقيقة لأداء الصلاة لكل فريضة.