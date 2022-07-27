أمير مكة يزور نادي اليخوت أحد أهم مناطق فعاليات موسم جدة

وتفصيلاً، تم إبقاء هذه المنطقة للعمل طوال العام ضمن 8 مواقع في مناطق الفعاليات الـ "13"، حيث تستمر عقب انتهاء الموسم والتي تعمل في أوقات متفاوتة طوال العام، بحيث ستكون إدارتها وتشغيلها في فترات مختلفة خلال العام عن طريق شركاء الموسم في القطاعين الحكومي والخاص، ومنها حديقة الأمير ماجد، وجدة آرت بروميناد، وجدة جنغل، ونادي اليخوت، ولونا، وجوفالي، وذا فيلج، وجدة التاريخية.