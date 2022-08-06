"إزالة حواجز الكعبة الوقائية".. روحانيات وجهود توثّقها روايات العاملين

وفي السياق ذاته، تحدث "أحمد الزهراني" الموظف بإدارة تفويج المعتمرين، عن دورهم في تنظيم حركة الطائفين حول الكعبة المشرّفة بعد إزالة الحواجز الوقائية، وعن حجم المشاعر والدعوات التي تختلط بالدموع حين ابتهالهم للمولى القدير، مؤكداً أن الكلمات والعبارات لا تصف روحانية المشهد، حيث تتعدّد الأعراق والأجناس والهدف واحد وهو رضوان الله -عزّ وجلّ- وطلب عفوه ورضاه من جانب قِبلة المسلمين في أنحاء العالم.