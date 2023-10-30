وزير الصحة يزور جناح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في ملتقى الصحة العالمي بالرياض

يذكر أن ملتقى الصحة العالمي في نسخته الحالية يقام خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023 ، تحت شعار "استثمر في الصحة" وذلك في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات، ويُعد الأضخم حيث يشارك فيه أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من 29 دولة ، على مساحة أكبر تتضمن عرضًا أوسع ومرافق متعددة، وميزات جديدة مبتكرة على أرضية المعرض بما يضمن تجربة مميزة لزواره، ويضم الملتقى معرضًا استثنائيًا لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، والاستثمار في الصحة بمفهوم شامل، كما أنه يمثل فرصة نوعية لاستكشاف آلاف المنتجات وخلق شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية ، والاطلاع على أحدث أجهزة الرعاية الصحية.