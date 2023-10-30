وزير الصحة يزور جناح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في ملتقى الصحة العالمي بالرياض

تفضل معالي وزير الصحة م. فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بزيارة لجناح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في ملتقى الصحة العالمي بالرياض، وكان في استقباله الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي والأستاذ هشام الحبيب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ، وعدداً من قيادات المجموعة .
حيث استمع معاليه أثناء الزيارة لشرح مفصل عن الإنجازات التي حققتها المجموعة، وجهودها لتطوير القطاع الصحي نحو مستقبل أفضل ، واطلع معاليه أيضاً على إستراتيجية المجموعة الطموحة، التي تستهدف الوصول بخدمات الرعاية الصحية إلى مستويات غير مسبوقة من الجودة، كما تعرف كذلك على المشاريع الحالية والمستقبلية للمجموعة، التي تعتمد على الحلول الرقمية مع إتباع أفضل المعايير الدولية من أجل تقديم نموذج رعاية صحية حديثة ، بجانب دورها في مجال التدريب والتأهيل وتوطين الوظائف الصحية.
أيضاً تم استعراض تجربة المجموعة في تطبيق المنتجات التقنية والأنظمة الذكية، التي ساهمت في تحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 .
يذكر أن ملتقى الصحة العالمي في نسخته الحالية يقام خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023 ، تحت شعار "استثمر في الصحة" وذلك في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات، ويُعد الأضخم حيث يشارك فيه أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من 29 دولة ، على مساحة أكبر تتضمن عرضًا أوسع ومرافق متعددة، وميزات جديدة مبتكرة على أرضية المعرض بما يضمن تجربة مميزة لزواره، ويضم الملتقى معرضًا استثنائيًا لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، والاستثمار في الصحة بمفهوم شامل، كما أنه يمثل فرصة نوعية لاستكشاف آلاف المنتجات وخلق شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية ، والاطلاع على أحدث أجهزة الرعاية الصحية.