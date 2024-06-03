"جارٍ الحجز على الأرصدة البنكية" رسالة تصل لبعض المسجل بحقهم مخالفات مرورية
وصلت رسالة، مفادها أنه سيتم الحجز والتنفيذ على الأرصدة البنكية من إدارة المرور، إلى بعض مَن سُجلت بحقهم مخالفات مرورية ولم يتم السداد في المدة المحددة الواردة في المادة الـ75.
وجاء نص الرسالة: "نشعرك بانتهاء مهلة سداد المخالفة، وجار الحجز والتنفيذ على أرصدتك البنكية"، وهي الرسالة التي سبقتها رسالة أخرى تفيد المخالف بإمكانية تأجيل السداد عبر أبشر لتفادي الحجز التنفيذي.
يُشار إلى أنه في نظام المرور الجديد يتم الحجز والتنفيذ على الأرصدة المصرفية مباشرة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا، ولا يستفيد المخالف من تخفيض 25% بانقضاء مهلة خمسة عشر يومًا للسداد دون التقدم بطلب مهلة تسعين يومًا، أو بانقضاء ثلاثين يومًا من مهلة التسعين يومًا للسداد في حال طلبها.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت في تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزاور وموطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر، تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، وهي: التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%).
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها سيطبق بحقها المادة الـ(75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
وأفادت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.