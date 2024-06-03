"جارٍ الحجز على الأرصدة البنكية" رسالة تصل لبعض المسجل بحقهم مخالفات مرورية

وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، وهي: التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%).