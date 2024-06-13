بـ7 لغات.. "سدايا" تتيح للحجاج الاستفادة من خدمات "توكلنا"

وخلال موسم حج هذا العام يمكن استعراض خدمات تطبيق "توكلنا" باللغات: العربية، والإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية، والبنجلاديشية، والأوردية، والهندية، ومنها منتج الرسائل؛ إذْ سيتمكن مستخدمو "توكلنا" من استقبال الإشعارات الخاصة بموسم الحج، علاوة على متابعة حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة أولًا بأول بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، وتصفح المصحف الشريف، ومعرفة القبلة، وتحديد مواقيت الصلاة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.