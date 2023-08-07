محافظ جدة يشهد توقيع اتفاقية تشغيل منصة "مدينتي" بين الأمانة و"علم"

كما تحقق المنصة، الأتمتة الكاملة لإجراءات العمل في ظل ربطها بنظام بلدي، وبرخص البناء والرخص التجارية، ورخص التشغيل، وأنظمة الرقابة المتعلقة بالنفايات المعمول بها في أمانة جدة، إلى جانب ربطها بعدد من الجهات المعنية في المحافظة.