محليات

بدءاً من الغد.. "التعليم" تفتتح التسجيل في مرحلة رياض الأطفال

التقديم سيكون إلكترونياً من خلال "نظام نور" وفق 3 مجموعات
بدءاً من الغد.. "التعليم" تفتتح التسجيل في مرحلة رياض الأطفال
سبق
سبق

تفتح وزارة التعليم بدءاً من يوم غد الأحد، التسجيل في مرحلة رياض الأطفال من خلال "نظام نور" وفق 3 مجموعات.

وقالت الوزارة: آلية التسجيل في رياض الأطفال تتضمن بدء التقديم من 1 /11/ 1444 هـ؛ الموافق 21 /5/ 2023 ويستمر خلال العام الدراسي، والتسجيل سيكون إلكترونياً من خلال نظام نور.

وأضافت: تمّ تقسيم التسجيل إلى 3 مجموعات تضم عدداً من المناطق والإدارات التعليمية.

وأردفت الوزارة: أولوية التسجيل ستكون للمستوى الثالث، علماً بأن المستوى الأول يبدأ من 5 /10/ 2019 حتى 22 /9/ 2020، والثاني من 12 /1/ 2019 حتى 4 /10/ 2019، والثالث من 26 /10/ 2017 حتى 11 /1/ 2019.

وزارة التعليم
رياض الأطفال

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