بدءاً من الغد.. "التعليم" تفتتح التسجيل في مرحلة رياض الأطفال

تفتح وزارة التعليم بدءاً من يوم غد الأحد، التسجيل في مرحلة رياض الأطفال من خلال "نظام نور" وفق 3 مجموعات.
وقالت الوزارة: آلية التسجيل في رياض الأطفال تتضمن بدء التقديم من 1 /11/ 1444 هـ؛ الموافق 21 /5/ 2023 ويستمر خلال العام الدراسي، والتسجيل سيكون إلكترونياً من خلال نظام نور.
وأضافت: تمّ تقسيم التسجيل إلى 3 مجموعات تضم عدداً من المناطق والإدارات التعليمية.
وأردفت الوزارة: أولوية التسجيل ستكون للمستوى الثالث، علماً بأن المستوى الأول يبدأ من 5 /10/ 2019 حتى 22 /9/ 2020، والثاني من 12 /1/ 2019 حتى 4 /10/ 2019، والثالث من 26 /10/ 2017 حتى 11 /1/ 2019.