بدءاً من الغد.. "التعليم" تفتتح التسجيل في مرحلة رياض الأطفال

وأردفت الوزارة: أولوية التسجيل ستكون للمستوى الثالث، علماً بأن المستوى الأول يبدأ من 5 /10/ 2019 حتى 22 /9/ 2020، والثاني من 12 /1/ 2019 حتى 4 /10/ 2019، والثالث من 26 /10/ 2017 حتى 11 /1/ 2019.