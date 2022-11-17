قادة أبيك يستعدون لتأييد "أهداف بانكوك بشأن الاقتصاد الحيوي الدائري والأخضر"

وافق أعضاء مجموعة منتدى أسبوع القادة الاقتصاديين لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، على المسودة النهائية لوثيقة بعنوان "أهداف بانكوك بشأن الاقتصاد الحيوي الدائري والأخضر (BCG)"؛ حيث سيتم المصادقة عليها من قِبَل 21 من قادة الدول الأعضاء في "أبيك" والمناطق الاقتصادية، الذين سيحضرون الدورة الـ29 المقامة في مركز المملكة سيريكيت الوطني للمؤتمرات في بانكوك، والمنعقدة تحت شعار "انفتاح، اتصال، توازن".
وقال السكرتير الدائم للشؤون الخارجية، سفير تايلاند لدى المملكة المتحدة، ثاني تونغفاكدي: "إن كبار المسؤولين من جميع أعضاء أبيك البالغ عددهم 21، اتفقوا على أن المسودة النهائية جاهزة للمصادقة عليها في اليوم الأخير من قمة أبيك".
وبيّن أن أهداف بانكوك ستكون بمثابة خارطة طريق لاستدامة "APEC" والتنمية الشاملة؛ وذلك بالتركيز على أربعة مجالات رئيسية: التخفيف من تغير المناخ، والتجارة والاستثمار المستدامين، والحفاظ على البيئة، وإدارة النفايات؛ مفيدًا بأنه سيتم تنفيذها من خلال إطار تنظيمي مساعد، وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية، والتواصل بين أصحاب المصلحة.
وأضاف السكرتير الدائم للشؤون الخارجية: "سترسم أهداف بانكوك مسارًا جديدًا لأجندة APEC للاستدامة من خلال ترجمة الرؤية والتوجيه اللذين سيتم تحديدهما في رؤية بوتراجايا 2040 إلى عمل ملموس".
ولدعم الأهداف؛ أكد سفير تايلاند لدى المملكة المتحدة؛ أن تايلاند اقترحت إطلاق جوائز Apec BCG؛ بهدف تحقيق الاستدامة في المنطقة؛ لإلهام المجتمع لاعتماد نموذج BCG الاقتصادي؛ مشيرًا إلى أن "أهداف بانكوك وجائزة BCG" ستصبح إرثًا لاستضافة تايلاند لقمة أبيك".
يُذكر أن منتدى "أبيك" يضم 21 دولة عضوًا؛ هي: (أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، والصين، وهونغ كونغ، وتايوان، وإندونيسيا، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، وبيرو، والفلبين، وروسيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، والولايات المتحدة الأمريكية، والفيتنام).