قادة أبيك يستعدون لتأييد "أهداف بانكوك بشأن الاقتصاد الحيوي الدائري والأخضر"

يُذكر أن منتدى "أبيك" يضم 21 دولة عضوًا؛ هي: (أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، والصين، وهونغ كونغ، وتايوان، وإندونيسيا، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، وبيرو، والفلبين، وروسيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، والولايات المتحدة الأمريكية، والفيتنام).