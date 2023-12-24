دعمًا لأمن موريتانيا الغذائي.. "الصندوق السعودي للتنمية" يشارك في افتتاح "أركيز"

شارك الصندوق السعودي للتنمية في افتتاح مشروع "أركيز" الزراعي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يُسهِم الصندوق في تمويله بقيمة (34) مليون دولار؛ وذلك بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، ومدير عام عمليات الدول العربية المهندس بندر بن عبدالله العبيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي، ووزير الزراعة في موريتانيا "أمم ولد بيباته".
ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي، وتمكين المستفيدين من الاكتفاء الذاتي؛ للإسهام في تكامل تنمية القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى، وإيمانًا من الصندوق السعودي للتنمية بأهمية هذا القطاع؛ فقد أسهم الصندوق في استصلاح قرابة (6700) هكتار من الأراضي الزراعية؛ مما يساعد على رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الزراعية، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة المنشآت المائية، والري والصرف، وتأهيل الطرق، وتوفير المعدات الزراعية والمياه الصالحة للشرب للمزارعين؛ للإسهام في رفع الخدمات الزراعية للشعب الموريتاني الشقيق.
يُذكر أن تمويل هذا المشروع يأتي في إطار جهود الصندوق المستمرة لتعزيز مختلف القطاعات الحيوية والنمو الاقتصادي؛ وذلك من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية؛ حيث قدّم الصندوق منذ عام 1979م للجمهورية الإسلامية الموريتانية (20) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًّا عبر القروض التنموية بقيمة تصل إلى أكثر من (665) مليون دولار، إضافة إلى إدارة المنح الكريمة المقدمة من حكومة المملكة عبر الصندوق لتمويل (28) مشروعًا إنمائيًّا بقيمة تزيد على (151) مليون دولار؛ للإسهام في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية.