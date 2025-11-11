وكالة الفضاء السعودية تحصد 4 جوائز بلاتينية في "ماركوم 2025"

وشهدت نسخة هذا العام من جوائز "ماركوم" مشاركة أكثر من 6,000 عمل من 43 دولة، خضعت جميعها لتقييم وتحكيم متخصص. وتدار الجوائز من قبل جمعية محترفي التسويق والتواصل (AMCP) العالمية، وهي منظمة دولية تضم آلاف الخبراء والمتخصصين في مجالات الاتصال المؤسسي والإبداعي.