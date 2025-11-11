وكالة الفضاء السعودية تحصد 4 جوائز بلاتينية في "ماركوم 2025"

حققت وكالة الفضاء السعودية إنجازًا دوليًا بارزًا بحصدها أربع جوائز بلاتينية في جوائز "ماركوم MarCom" الدولية للأعمال الإبداعية لعام 2025، والتي تُعد من أبرز الجوائز العالمية في مجالات التسويق والتواصل والإبداع. وتُمنح الفئة البلاتينية منها للأعمال التي تحقق أعلى معايير الجودة والابتكار.
وجاء فوز الوكالة في أربع فئات رئيسة، شملت:
أفضل حملة لإطلاق بوابة رقمية عن حملة "بوابة فضاء المعرفة".
أفضل حملة تسويقية متكاملة عن الحملة التوعوية لأسبوع الفضاء العالمي.
أفضل حملة تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي عن الحملة نفسها.
أفضل التصاميم الإبداعية للحملة.
وشهدت نسخة هذا العام من جوائز "ماركوم" مشاركة أكثر من 6,000 عمل من 43 دولة، خضعت جميعها لتقييم وتحكيم متخصص. وتدار الجوائز من قبل جمعية محترفي التسويق والتواصل (AMCP) العالمية، وهي منظمة دولية تضم آلاف الخبراء والمتخصصين في مجالات الاتصال المؤسسي والإبداعي.
ويعكس هذا التتويج تميز وكالة الفضاء السعودية في توظيف استراتيجيات التواصل الحديثة والتقنيات الإبداعية لتعزيز الوعي بعلوم الفضاء، وترسيخ حضور المملكة في الساحة الدولية، ضمن مسيرة وطنية تستلهم من رؤية المملكة 2030 طموحها في بناء اقتصاد معرفي يقوده الابتكار والتميز.
كما يجسّد هذا الإنجاز ثمار التعاون بين الوكالة وشركائها من القطاعين العام والخاص في تنفيذ حملات توعوية واتصالية فعالة تدعم مسيرة التحول الوطني نحو اقتصاد قائم على المعرفة.