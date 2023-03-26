فعاليات رمضانية.. انطلاق معرض "بساط الريح" في جدة بمشاركة أكثر من 14 دولة غدًا

ويعود المعرض هذا العام بنسخته الثانية والعشرين متميزاً بتنوع المشاركات به من الجنسيات المختلفة لأكثر من 170 عارضاً من أكثر من 14 دولة من شتى أنحاء العالم، منها الكويت، قطر، الإمارات، سلطنة عمان، البحرين، لبنان، تركيا، مصر، إنجلترا، الهند، الأردن