فعاليات رمضانية.. انطلاق معرض "بساط الريح" في جدة بمشاركة أكثر من 14 دولة غدًا

أكملت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية (نرعاك ) استعداداتها لإطلاق النسخة الثانية والعشرين من معرض "بساط الريح" بمركز جدة "سوبر دوم" مساء عدٍ الاثنين وذلك ضمن فعاليات موسم رمضان وتستمر حتى الـ 10 من رمضان.
ويعود المعرض هذا العام بنسخته الثانية والعشرين متميزاً بتنوع المشاركات به من الجنسيات المختلفة لأكثر من 170 عارضاً من أكثر من 14 دولة من شتى أنحاء العالم، منها الكويت، قطر، الإمارات، سلطنة عمان، البحرين، لبنان، تركيا، مصر، إنجلترا، الهند، الأردن
وللمرة الأولى ستبرز أوزبكستان تنوعها الثقافي والفني خلال مشاركتها الأولى في المعرض، الأمر الذي يعكس المكانة العالية والإقبال الكبير الذي بات يحظى به "بساط الريح"؛ لكونه واحداً من أبرز المنصات التسويقية بمنطقة الشرق الأوسط لعرض أرقى المنتجات وأحدث التصاميم المحلية.
وسيضم المعرض هذا العام مجموعة متنوعة من الأعمال التي أبدعتها أنامل المصممات السعوديات والمواهب السعودية وتستشرف آفاقاً واعدة على خطى رؤية 2030 الطموحة، إذ يعتبر "بساط الريح" أحد أهم المعارض على خارطة الفعاليات سنوياً للقاء أصحاب الأعمال من السيدات للتعرف على أرقى المنتجات والتصميمات المحلية والخليجية والعالمية، ومن أهم أهداف المعرض بناء علاقات جديدة مع جمهور واسع من نخبة المجتمع، كذلك تنوع المعروضات في مختلف القطاعات الصناعية.
ويأتي بساط الريح في إطار دعم الأعمال الإنسانية والمجتمعية ليعود ريعه لدعم البرامج والنشاطات الخيرية التي تشرف عليها المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية (نرعاك) منذ عام 1997م لخدمة المرضى ودعم مراكز الرعاية الصحية المنزلية في المستشفيات العامة ورعاية المرضى المحتاجين بما يتوافق مع رؤية 2030 نحو الاستدامة.
يُشار إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار العمل على تحقيق مستهدفات الرؤية نحو توجيه جهود رواد الأعمال من الشباب وغيرهم من العلامات التجارية المميزة، ودعم طاقاتهم الإنتاجية، وتوفير فرصة لهم للوصول إلى جمهور خاص، وتسليط الضوء عليهم إعلامياً، وبناء علاقات وتواصل بينهم وبين رجال وسيدات الأعمال، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع قاطبةً.