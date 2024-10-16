43 ْمئوية.. "مكة المكرّمة" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار التوقّع بهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي مكة المكرّمة والشرقية.