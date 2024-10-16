43 ْمئوية.. "مكة المكرّمة" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء على معظم المناطق.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى درجة حرارة 43 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 40 ْمئوية في جدة وينبع، و39 درجة في المدينة المنوّرة والدمام وحفر الباطن والصمان، و38 في بريدة والخرج والأحساء ورفحا.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 11 درجة، تليها أبها 16 ْمئوية، و17 في الباحة، و18 درجة في حائل وطريف والطائف والقريات، و19 ْمئوية في سكاكا.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار التوقّع بهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي مكة المكرّمة والشرقية.
في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.