بدعم "إحسان".. "الأسرة المنتجة" تؤهل المستفيدين لإتقان فنون التصميم الإعلاني

وأعرب المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الدورة، مؤكدين على أهمية دورها في بناء مهاراتهم وشخصياتهم العملية، وأبدوا تفاؤلهم بالمخرجات التي حصلوا عليها من هذه الدورة، في ظل الحاجة المالية التي تحتاجها أسرهم مما يتوجب عليهم إيجاد مصدر دخل يساهم في استقرار حياتهم.