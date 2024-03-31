بدعم "إحسان".. "الأسرة المنتجة" تؤهل المستفيدين لإتقان فنون التصميم الإعلاني

اختتمت جمعية رعاية الأسرة المنتجة (منتجة) دورة "أخصائي دعاية وإعلان" التي نظمتها في إحدى القاعات التدريبية بمدينة جدة بدعم من منصة إحسان.
وشهدت الدورة حضور أكثر من ثلاثين متدربًا ومتدربة من أبناء الأسر المستفيدة، حيث تهدف إلى تمكين شباب وشابات الوطن وتأهيلهم من خلال إتقان مهارات فنون التصميم الإعلاني من خلال سلسلة دورات متخصصة من أجل الدخول في سوق العمل.
وصرحت المدير التنفيذي للجمعية مرام حميد الدين أن هذه الدورات تحظى باهتمام كبير من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية لما تحققه من اكتفاء لأبناء الأسر المحتاجة، إضافة لكونها تُساهم في تأهيل الشباب والشابات للعمل في أحد المجالات التي يحتاجها سوق العمل وهو مجال الدعاية والإعلان.
وأعرب المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الدورة، مؤكدين على أهمية دورها في بناء مهاراتهم وشخصياتهم العملية، وأبدوا تفاؤلهم بالمخرجات التي حصلوا عليها من هذه الدورة، في ظل الحاجة المالية التي تحتاجها أسرهم مما يتوجب عليهم إيجاد مصدر دخل يساهم في استقرار حياتهم.
وتُعدّ هذه الدورة التدريبية نموذجًا للشراكة المثمرة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في سبيل خدمة المجتمع، وتحقيق الأهداف التنموية التي تحقق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.
وخلال الدورة، اكتسب المتدربون مهارات متقدمة في فنون التصميم الإعلاني، بما في ذلك: تصميم الشعارات وتصميم الإعلانات المطبوعة والإلكترونية. وتعتزم جمعية "منتجة" تنظيم المزيد من الدورات التدريبية في مختلف المجالات التي تلبي احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار سعيها لتمكين الأسر المحتاجة وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.