"نائب أمير مكة" يُكرم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن في دورتها الـ 44.. بعد غدٍ

يذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الحالية تنافس فيها المشاركون في خمسة فروع هي: الفرع الأول: فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير "رواية ودراية"، والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم، والفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الرابع: حفظ خمسة عشر جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وتبلغ مجموع جوائزها أربعة ملايين ريال، كما تم استخدام التحكيم الإلكتروني في تصفياتها الأولية والنهائية وفق منظومة متكاملة من الخدمات التوعوية التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية للمتسابقين ومرافقيهم.