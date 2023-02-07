"الوطنية للإسكان" توقع اتفاقية تعاون مع شركة أوراكل في مجال الابتكار

وقعت الوطنية للإسكان NHC اتفاقية تعاون مع شركة أوراكل لتعزيز التعاون في مجال الابتكار والتقنية، ومثل الشركتين كلا من نائب الرئيس التنفيذي الأستاذ يزيد بن إبراهيم النفيسة الوطنية للإسكان والمالية والخدمات المشتركة، ونائب الرئيس لشركة أوراكل العالمية السيد مارك وبستر، بحضور الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن صالح البطي في مقر الشركة بمدينة الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى شراكة إستراتيجية في مجال الابتكار، والتقنية في جودة المشاريع، وإدارة المخاطر بهدف تعزيز التحول الرقمي وعمليات الأتمتة، بالإضافة إلى التعاون في تقديم الاستشارات بهندسة وهيكلة أنظمة إدارة المشاريع لتطبيق أفضل الحلول، والممارسات المبتكرة بالأسواق العالمية.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي الوطنية للإسكان الأستاذ محمد بن صالح البطي "أن الاتفاقية تأتي حرصاً من الوطنية للإسكان على الشراكة مع الشركات التقنية الرائدة في مجال التقنية والابتكار وإدارة المشاريع للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية ضمن خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي وتطوير منظومة الإسكان بتبني التقنيات المبتكرة".
كما أكد السيد مارك وبستر نائب الرئيس لشركة أوراكل العالمية: "تعمل شركة أوراكل مع شركائها من الوطنية للإسكان لتطبيق أفضل التقنيات العالمية بمجال التطوير العقاري لتقديم حلول مبتكرة لإدارة المشاريع والجودة لصناعة نموذج رقمي متميز بالمملكة العربية السعودية لتجربة الإسكان التكاملية وتحويل رحلة التطوير إلى تجربة رقمية تساهم في إعادة هندسة الإجراءات واختصار الوقت واستحداث خدمات ومنتجات مبتكرة تسهم في التحول الرقمي لدى المنظومة.
يُذكر أن الوطنية للإسكان تعمل على الدعم التقني والفني والتشغيلي لبرامج ومبادرات الإسكان ويأتي اهتمامها بالتطوير المستمر للحلول التقنية ضمن أولوياتها من أجل المضي قدماً في عقد العديد من الشراكات العالمية والمختصة في التطوير التقني من أجل مواكبة التطور الهائل في جميع أنحاء العالم.