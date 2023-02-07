"الوطنية للإسكان" توقع اتفاقية تعاون مع شركة أوراكل في مجال الابتكار

يُذكر أن الوطنية للإسكان تعمل على الدعم التقني والفني والتشغيلي لبرامج ومبادرات الإسكان ويأتي اهتمامها بالتطوير المستمر للحلول التقنية ضمن أولوياتها من أجل المضي قدماً في عقد العديد من الشراكات العالمية والمختصة في التطوير التقني من أجل مواكبة التطور الهائل في جميع أنحاء العالم.