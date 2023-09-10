قمة العشرين.. ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، اليوم، رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد.
وتتواصل لقاءات سمو ولي العهد مع القادة والزعماء على هامش أعمال القمة، حيث كان قد التقى في وقتٍ سابقٍ اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما التقى سموه أمس، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية - اليابانية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.