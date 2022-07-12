"كبار العلماء" تشيد بخطط حكومة المملكة في إدارة موسم الحج

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.