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"كبار العلماء" تشيد بخطط حكومة المملكة في إدارة موسم الحج

ثمّنت حرص القيادة على إعمار وتطوير المشاعر المقدسة
"كبار العلماء" تشيد بخطط حكومة المملكة في إدارة موسم الحج
واس
واس

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.

ونوّهت الأمانة العامة بما تحقق في ظل المتابعة المستمرة والخطط المدروسة التي تشرف عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتسهم في تنفيذها كل القطاعات الأمنية والمدنية.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: "إننا بهذه المناسبة نرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد اللذين يوليان خدمة الحرمين الشريفين وإعمارهما وتطوير المشاعر المقدسة اهتمامهما ومتابعتهما، ونسأل الله تعالى أن يجزيهما وحكومتهما الرشيدة خير الجزاء".

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
حج 1443

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