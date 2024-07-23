فصل من الوظيفة عند الإدانة.. "نظام مكافحة الفساد" يحدد الجرائم التي تختص الهيئة بمباشرتها

وثمّن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس صدور نظام الهيئة ورفع شكره للقيادة، وقال: هذا النظام يسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها في مكافحة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن تلك الجرائم، ويؤكد النظام استقلال الهيئة التام ويمكّنها بالصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، ويؤكد مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.