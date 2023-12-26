خطوة تمنى إقرارها "الهرفي" قبل عام ونصف العام.. بدء حصر التحليلات العقارية على المرخَّصين

أعاد الإعلان الرسمي عن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، المتضمن الموافقة على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، للأذهان حديث الخبير العقاري عايد الهرفي خلال استضافته على قناة روتانا خليجية قبل عام ونصف العام، عندما أعرب عن أمنيته بأن يكون هناك قرار بألا يتحدث في الشأن العقاري على مواقع التواصل إلا من لديه تصريح، وأن تكون هناك عقوبات على المخالفين.