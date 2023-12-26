خطوة تمنى إقرارها "الهرفي" قبل عام ونصف العام.. بدء حصر التحليلات العقارية على المرخَّصين

أعاد الإعلان الرسمي عن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، المتضمن الموافقة على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، للأذهان حديث الخبير العقاري عايد الهرفي خلال استضافته على قناة روتانا خليجية قبل عام ونصف العام، عندما أعرب عن أمنيته بأن يكون هناك قرار بألا يتحدث في الشأن العقاري على مواقع التواصل إلا من لديه تصريح، وأن تكون هناك عقوبات على المخالفين.
اللائحة التي اعتمدتها الهيئة، وبدأ العمل رسميًّا بها، اشترطت حصول من يقدم خدمات الاستشارات أو التحليلات المتصلة بالشأن العقاري على ترخيص رسمي. وتضمنت شروط الحصول على الترخيص حمل المتقدم شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، إضافة لخبرات في المجال.
وفي تعليقه على القرار قال الهرفي عبر حسابه في "تويتر": "خطوة إيجابية منالهيئة العامة للعقار بحصر الحديث عن الشأن العقاري على المختصين المصرح لهم من (الهيئة العامة للعقار)، وفرض عقوبات على المخالفين. وقد أتى ذلك متوافقًا مع المقترح الذي تقدمتُ بهفي برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية للحصول على بيئة عقارية إيجابية للمستفيدين والمستثمرين والسوق العقاري.