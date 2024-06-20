ضمن خطتها لما بعد المناسك.. "الشؤون الدينية" تفعّل المرحلة الثانية لمبادرة "بالتي هي أحسن"

وتبنّت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام المبادرة من خلال نصح الحجاج وإرشادهم إلى التعاون والتسامح والتعامل الحسن والرفق فيما بينهم، وعدم التسبب في إيذاء الآخرين، وحثهم على العمل بالأوامر الشرعية، واتباع هدي النبي ﷺ دون غلو ولا جفاء؛ بالحكمة والموعظة الحسنة، علاوةً على تصحيح بعض المخالفات التي قد تقع من بعض ضيوف الرحمن أثناء تأدية العبادات، إلى جانب تعزيز ونشر العقيدة الصحيحة، والسنة المطهرة، وتمكين الحجاج من إكمال رحلة حجهم في أجواء تعبدية إيمانية، وفق المقتضى الشرعي الصحيح الموافق لهدي النبي الكريم محمد ﷺ. ‏